ميلان يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع كوريا

أتلتيكو مدريد يحاول بيع اللاعب سريعًا لضم رودريجو مورينو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وصل أوجستن جيمينيز، وكيل أعمال أنخيل كوريا، إلى ميلانو للتفاوض مع فريق ميلان لأجل حسم صفقة ضم لاعب أتلتيكو مدريد.

الروخي بلانكوس مستعد للتخلي عن كوريا مقابل 50 مليون يورو إلا أنّ الروسونيري مستعد لدفع 40 مليون يورو فقط.

وقد يتساهل أتلتيكو مدريد مع ميلان ويوافق على مبلغ 40 مليون يورو بجانب المتغيرات الإضافية لأجل الإسراع من عملية التعاقد مع رودريجو مورينو من فالنسيا مقابل 60 مليون يورو.

وتلقى اللاعب عرضًا من موناكو إلا أنّه رفض، إذ لا يود الأرجنتيني مغادرة الروخي بلانكوس سوى للانضمام إلى الروسونيري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن ميلان يود التخلي عن سوسو لتخفيض الرواتب ولكي ينجح في التعاقد مع كوريا.

ويسعى نادي فيورنتينا الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الذي ظهر بمستويات طيبة خلال الفترة التحضيرية من الموسم.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد يمتلك دييجو كوستا وألفارو موراتا وجواو فيليكس وقريب من ضم رودريجو مورينو في خط الهجوم مما يعجل برحيل أنخيل كوريا إلى ميلان.