ميلان يضحي باللعب أوروبياً لتفادي عقوبات اللعب النظيف

أوضاع اقتصادية صعبة للروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان قد يقرر عدم خوض المسابقات الأوروبية الموسم المقبل من أجل تفادي المزيد من العقوبات بسبب قواعد اللعب النظيف.

الروسونيري تعرض لعقوبة مالية بلغت 12 مليون يورو، بالإضافة لتقليص قائمته إلى 21 لاعباً بالمسابقات الأوروبية وتهديده بالاستبعاد في 2021 إذا لم يوفق أوضاعه قبلها.

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صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أوضحت أن ميلان قد يبرم اتفاقاً جديداً مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحرمانه من المشاركة بالدوري الأوروبي حال تأهله لها، وذلك لإعطاءه الفرصة لتصحيح ميزانيته.

وأشار التقرير أن ميلان سيقبل تلك الصفقة في حالة فشله فقط بالتأهل لدوري الأبطال بحلول نهاية الموسم الجاري، والذي يتبقى فيه جولتين.

ويحتل ميلان حالياً المرتبة السادسة برصيد 62 نقطة، ويلعب مع فروسينوني مساء الأحد، ثم يحل ضيفاً على سبال بالجولة الأخيرة، ولكن عليه انتظار تعثر أتالانتا أو إنتر لدخول المربع الذهبي.