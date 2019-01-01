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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يضحي باللعب أوروبياً لتفادي عقوبات اللعب النظيف

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Getty Images
أوضاع اقتصادية صعبة للروسونيري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان قد يقرر عدم خوض المسابقات الأوروبية الموسم المقبل من أجل تفادي المزيد من العقوبات بسبب قواعد اللعب النظيف.

الروسونيري تعرض لعقوبة مالية بلغت 12 مليون يورو، بالإضافة لتقليص قائمته إلى 21 لاعباً بالمسابقات الأوروبية وتهديده بالاستبعاد في 2021 إذا لم يوفق أوضاعه قبلها.

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صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أوضحت أن ميلان قد يبرم اتفاقاً جديداً مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحرمانه من المشاركة بالدوري الأوروبي حال تأهله لها، وذلك لإعطاءه الفرصة لتصحيح ميزانيته.

وأشار التقرير أن ميلان سيقبل تلك الصفقة في حالة فشله فقط بالتأهل لدوري الأبطال بحلول نهاية الموسم الجاري، والذي يتبقى فيه جولتين.

ويحتل ميلان حالياً المرتبة السادسة برصيد 62 نقطة، ويلعب مع فروسينوني مساء الأحد، ثم يحل ضيفاً على سبال بالجولة الأخيرة، ولكن عليه انتظار تعثر أتالانتا أو إنتر لدخول المربع الذهبي.

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