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ميلان يسعى لدعم الهجوم بضم مانولو جابياديني

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Getty Images
تقارير صحفية تؤكد وجود رغبة لدى ميلان في الحصول على خدمات اللاعب مانولو جابياديني من صفوف فريق سامبدوريا

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب مانولو جابياديني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن الفريق الميلاني سيضع كافة تركيزه في الفترة المقبلة على حسم الصفقة من سامبدوريا.

وسيحاول ميلان أن ينهي الصفقة في أسرع وقت ممكن، حيث يخشى من وجود منافسين له في المستقبل القريب قد يجعلوا الحصول على خدمات اللاعب أكثر صعوبة.

وكان ميلان قد فقد مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين في يناير الماضي، بعدما رحل لاعب ريال مدريد السابق لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

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ولعب جابياديني 18 مباراة رفقة فريق سامبدوريا خلال الموسم الماضي في الدوري الإيطالي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا مستمر مع فريق سامبدوريا حتى نهاية موسم 2022-2023.

 

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