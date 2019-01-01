ميلان يستقر على موعد إعلان صفقة إبراهيموفيتش المنتظرة

الموعد اقترب أكثر من أي وقت مضى

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، عن الموعد المقترح من قبل إدارة ميلان، لإعلان صفقة إعادة مهاجم الفريق السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن إدارة النادي تُمني النفس بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المجانية مع حلول منتصف ديسمبر، لتكون احتفالية مزدوجة بالذكرى الـ120 لوضع حجر أساس شياطين الروسونيري بجانب التعاقد مع أسطورة السويد.

وتُجمع جُل المصادر المقربة من غرفة صناعة القرار داخل "سان سيرو"، أن ميلان بالكاد اتفق مع صاحب الـ38 عامًا على كافة البنود الشخصية في عقده، بما في ذلك المدة، بمنحه حق تقرير مصيره بعد أول ستة أشهر في العقد.

وتُفيد التقارير أن إبرا سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة ناديه القديم للعودة للبطولات الأوروبية، لكن إذا لم يتمكن من فعل ذلك، سيحق له فسخ عقده قبل عام من نهايته.

واقترن اسم السلطان بأكثر من نادٍ إيطالي في الآونة الأخيرة، أبرزهم بولونيا ليقدم يد العون لصديقه سنيسا ميهايلوفيتش في محنته مع المرض، لكن المصادر المقربة من زلاتان، تؤكد أن زوجته تفضل العيش في مدينة ميلانو، وهو ما منح الروسونيري فرصة أقوى من بولونيا.

ودافع إبراهيموفيتش عن ألوان النادي لمدة عامين، سجل خلالهم 56 هدفًا من مشاركته في 85 مباراة في كل البطولات، والأهم من ذلك أنه قاد الفريق للفوز بآخر لقب "كالتشيو" دخل خزائن "سان سيرو" موسم 2010-2011.

الجدير بالذكر أن النجم السويدي كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه قرر إنهاء مغامرته في بلاد العم سام, بالاكتفاء بالأشهر الـ18 التي قضاها مع ناديه لوس أنجلوس جالاكسي، وخرج منها بـ53 هدفًا في 58 مباراة.