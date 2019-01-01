ميلان يستعيد لوكاس بيليا قبل مواجهة كالياري

لوكاس بيليا يتعافى من الإصابة وينضم إلى تدريبات ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استعاد ميلان نجمه الأرجنتيني لوكاس بيليا قبل مواجهة كالياري ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد تراجع للمركز السادس، وهو في أمس الحاجة للفوز على كالياري غدًا الأحد من أجل استعادة مركزه الرابع.

و قبل المباراة، تواصلت الأخبار الإيجابية باستعادة خدمات النجم لوكاس بيليا الذي كان قد غاب عن ميلان الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وحصل لوكاس بيليا على التصريح الطبي من أجل المشاركة في المباريات المقبلة، كما شارك مع لاعبي ميلان في التدريبات الصباحية اليوم السبت.

وكان لوكاس بيليا قد قدم أداء جيدًا في المباريات الأولى من الموسم الحالي، قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته حوالي 3 أسابيع.

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يذكر أن ميلان كان قد حقق انتصارات متتالية في الفترة الأخيرة أعادت الثقة المفقودة للاعبين وللمدرب جينارو جاتوزو.