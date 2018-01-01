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ميلان يرتبط باسم ثالث في تشيلسي بالميركاتو الشتوي

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ميلان يسعى لتدعيم هجومه من تشيلسي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

ربطت التقارير في الأونة الأخيرة، رغبة ميلان الإيطالي، في ضم ثنائي تشيلسي الإنجليزي، جاري كاهيل وسيسك فابريجاس.

ويعاني الروسونيري من سلسلة من الإصابات التي ضربت لاعبيه، خاصة في مركز الدفاع، حيث يغيب الثلاثي، رومانيولي، موساكيو، كالدرا، بينما يغيب الأرجنتيني لوكاس بيليا حتى إبريل المقبل.

وكان ميلان قريبًا من ضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لتدعيم خط هجومه، بجانب جونزالو هيجواين وباتريك كوتروني، لكن المفاوضات فشلت، بسبب بقاءه في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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ويفكر ميلان بقيادة ليوناردو، تدعيم الهجوم، بعدما ظهرت في الأيام الأخيرة، فكرة التعاقد مع المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، الذي يلعب لسامبدوريا الإيطالي.

وحسب ميدياسيت الإيطالي، فأن ميلان بدأ في التفكير في ضم البلجيكي ميشي باتشواي من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

إبراهيموفيتش يتفق على عقد جديد مع لوس أنجلوس جالاكسي

ويلعب البلجيكي معارًا لصفوف فالنسيا الإسباني، لكنه لا يقدم مردود إيجابي، حيث سجل هدفًا وحيدًا في 13 مباراة بالدوري الإسباني.

وسبق له أن خاض نصف الموسم الثاني معارًا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، مسجلاً 7 أهداف في 10 مباريات بالبوندسليجا.

ويفكر ميلان في ضم البلجيكي البالغ 25 عامًا، وإدارجه ضمن صفقة سيسك فابريجاس، لكن راتبه المرتفع قد يعرقل الصفقة، حيث يتقاضي 8 مليون يورو في الموسم.

وكان ميلان قد ضم البرازيلي لوكاس باكيتا، من فلامنجو البرازيلي، مقابل 35 مليون يورو، ليبدأ في يناير مشواره مع الفريق، دون الإعلان الرسمي حتى الآن.

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