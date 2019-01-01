ميلان يخطط لضم جوتزه في يناير

هل يرحل جوتزه إلى الدوري الإيطالي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحاول نادي ميلان الإيطالي إتمام التعاقد مع ماريو جوتزه، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

جوتزه لديه عقد ينتهي في 2020 ولم يتم الاتفاق مع إدارة أسود الفيستيفال على التمديد.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أنّ جوتزه بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف ميلان رغم محاولات إنتر ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أنّ الروسونيري يبحث عن خيار أقل تكلفة ويستغل اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء لضمه بمبلغ منخفض.

وقد يضطر بوروسيا دورتموند لبيع صاحب الـ 27 عامًا حال لم ينجح في التوصل إلى اتفاق بتمديد التعاقد.

جدير بالذكر أنّ جوتزه عاد في 2016 إلى دورتموند بعد 3 مواسم قضاها مع بايرن ميونخ.