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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يحلم بأنطونيو كونتي

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Getty Images
ميلان ينتظر رد كونتي من أجل خلافة جاتوزو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تحلم بالتعاقد مع أنطونيو كونتي كمدرب للفريق، وذلك ضمن الأخبار التي تتحدث عن اقتراب رحيل جينارو جاتوزو.

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وكان جينارو جاتوزو قد قدم بداية موسم أسفل سقف التوقعات، الأمر الذي جعله يفقد ثقة الإدارة التي كانت تتمنى ما هو أكثرمن ذلك.

وخسر ميلان مطلع الأسبوع الحالي أمام فيورينتينا بهدف للا شيء على ملعبه سان سيرو، وذلك بعد أيام من التعادل أمام بولونيا بدون أهداف.

وأدت هذه النتائج المخيبة إلى إعطاء إدارة ميلان لجاتوزو الفرصة الأخيرة من أجل تصحيح الأوضاع، ليبدأ شبح الإقالة في محاوطة المدرب الشاب.

وكشفت عدة مصادر مقرنة من الروسونيري أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أصبح يمثل الحلم بالنسبة لإدارة ميلان، وأن الإدارة تدرس كيفية التعاقد معه في الوقت الحالي.

يذكر أن أنطونيو كونتي أصبح بلا عمل بعد إقالته من تشيلسي نهاية الموسم الماضي، وعقب فشل مفاوضاته مع ريال مدريد أصبحت إيطاليا هي وجعته المتوقعة، في انتظار عرضٍ مقنع من أحد كبارها.

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