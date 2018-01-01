ميلان يحلم بأنطونيو كونتي

ميلان ينتظر رد كونتي من أجل خلافة جاتوزو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تحلم بالتعاقد مع أنطونيو كونتي كمدرب للفريق، وذلك ضمن الأخبار التي تتحدث عن اقتراب رحيل جينارو جاتوزو. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان جينارو جاتوزو قد قدم بداية موسم أسفل سقف التوقعات، الأمر الذي جعله يفقد ثقة الإدارة التي كانت تتمنى ما هو أكثرمن ذلك.

وخسر ميلان مطلع الأسبوع الحالي أمام فيورينتينا بهدف للا شيء على ملعبه سان سيرو، وذلك بعد أيام من التعادل أمام بولونيا بدون أهداف.

وأدت هذه النتائج المخيبة إلى إعطاء إدارة ميلان لجاتوزو الفرصة الأخيرة من أجل تصحيح الأوضاع، ليبدأ شبح الإقالة في محاوطة المدرب الشاب.

وكشفت عدة مصادر مقرنة من الروسونيري أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أصبح يمثل الحلم بالنسبة لإدارة ميلان، وأن الإدارة تدرس كيفية التعاقد معه في الوقت الحالي.

يذكر أن أنطونيو كونتي أصبح بلا عمل بعد إقالته من تشيلسي نهاية الموسم الماضي، وعقب فشل مفاوضاته مع ريال مدريد أصبحت إيطاليا هي وجعته المتوقعة، في انتظار عرضٍ مقنع من أحد كبارها.