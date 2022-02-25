ميلان يتعثر مجددًا ويتعادل مع أودينيزي في سان سيرو

تعثر ميلان مرة أخرى، وتعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع أودينيزي لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان في النتيجة عبر رافاييل لياو في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت في سان سيرو.

لكن كتيبة ستيفانو بيولي عجزت عن الحفاظ على تقدمها، بعدما أدرك يودوجي التعديل في الدقيقة 66.

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هذا هو التعثر الثاني تواليًا لميلان بعد التعادل المخيب للآمال بالجولة الماضية مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق.

التعادل حافظ لميلان مؤقتًا على صدارة الكالتشيو برصيد 57 نقطة.

أما أودينيزي، فقد تجمد رصيده عند 26 في المركز الرابع عشر.

الجدير بالذكر أن ميلان يضرب موعدًا مع إنتر في الكأس، ثم يلتقي مع نابولي في الدوري الإيطالي بالجولة المقبلة.