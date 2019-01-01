ميلان يترك جاسبيريني ويتحرك نحو ساري

مستقبل جاتوزو يبدو حُسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان بدأ تحركاته الجدية للتعاقد مع مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدلاً من جينارو جاتوزو.

ساري يتبقى له مباراة وحيدة مع تشيلسي هي نهائي الدوري الأوروبي في ختام الشهر الجاري، ولكن الإعلام يتحدث عن رحيل وشيك عن صفوف الفريق.

وبحسب "ميدياست"، فالمدير التنفيذي لميلان إيفان جازيديس تحرك نحو لندن لبدء المفاوضات مع ساري وإقناعه بتدريب الروسنونيري الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير أخرى أن ليس فقط جاتوزو من سيرحل عن ميلان، بل أيضاً المدير الرياضي ليوناردو حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

إنتر وبوكا جونيورز يهتمان بخدمات دي روسي

أفضل أهداف الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 🔝pic.twitter.com/m2cRNGFjYr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وحول ميلان اهتمامه نحو ساري بعد تراجعه عن التفاوض مع مدرب أتالانتا جيانبييرو جاسبيريني، والذي أوضح "راديو راديو" أنه اتفق مع روما على عقد براتب مليونين ونصف في الموسم.

ورغم التأكيدات حول اتفاق جاسبيريني مع روما، ولكن "ليكيب" تشير أن لوران بلان، المدرب الفرنسي، يبقى مرشحاً قوياً للمنصب بعد حديثه عن رغبته بالعمل في إيطاليا التي يراها دوري قوي رغم تراجعه في الأعوام الأخيرة.

ويلعب ميلان مع فروسينوني، وروما أمام ساسولو ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.