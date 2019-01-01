ميلان يتأهب لتدعيم دفاعه من إنتر أو يوفنتوس في يناير

مالديني يَعد بيولي بحل معضلة هشاشة دفاع ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة ميلان تدرس تدعيم خط الدفاع بقلب دفاع في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لحل معضلة هشاشة هذا المركز كما تجلى في الخسارة الأخيرة أمام لاتسيو بنتيجة 1-2 في ختام الجولة الحادية عشر لجنة كرة القدم.

وبحسب ما ذكرته "كوريري ديلا سيرا"، فإن مسؤول التعاقدات في الروسونيري الأسطورة باولو مالديني، قد وعد المدرب الجديد ستيفانو بيولي بتدعيم الخط الخلفي بقلب دفاع بجودة عالية، من باب أن التجارب السابقة أثبتت أن دوارتي ليس جاهزًا بعد ليكون الشريك المثالي لرومانيولي في قلب الدفاع.

وأوضح التقرير، أن مالديني يفاضل بين اثنين مدافعين لحل مشكلة الثغرات الواضحة في الدفاع، والإشارة لضحية اليافع الهولندي ماتياس دي ليخت في يوفنتوس دانيلي روجاني وبين مدافع إنتر المهمش من قبل أنطونيو كونتي وهو التركي ميريح ديميرال.

وأرجع المصدر سبب تركيز ميلان على اللاعبين، لعدم اعتماد ماوريسيو ساري وكونتي على الاثنين بصفة مستمرة، لكن حجر العثرة بالنسبة للهدف الرئيسي الأول لمالديني وهو روجاني، يكمن في شروط اليوفي الصعبة مقابل التخلي عنه.

وفي الختام أشار التقرير إلى أن أمل ميلان الوحيد هو أن يوافق اليوفي على خفض شروطه المادية، بعد فشل عملية إطلاق سراحه من "يوفنتوس آرينا" في الميركاتو الصيفي الأخير، لتمسك ناديه بالحصول على 40 مليون يورو مقابل بيعه، وإلا سيضطر مالديني لتوجيه بوصلته للخيار الثاني ديميرال.