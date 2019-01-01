ميلان يبعث أنباء محبطة لمشجعيه بشأن صفقة إبراهيموفيتش

يبدو أن السلطان لن يعود إلى "سان سيرو"!

بعث مدير الكرة لنادي ميلان زفونيمير بوبان أنباء مُحبطة لمشجعي النادي، بشأن صفقة إعادة أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وعلى النقيض من التقارير التي تتحدث عن إمكانية عودة إبرا إلى شياطين الروسونيري الشهر المُقبل، أشار المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي إلى صعوبة إتمام الصفقة.

وينتظر عشاق ميلان حلول شهر يناير بفارغ الصبر، من أجل التوقيع مع مهاجم جديد، لإنهاء أزمة العقم الهجومي، التي يعاني منها الفريق منذ بداية هذا الموسم.

ولم يسجل كبير إيطاليا على المستوى القاري سوى 16 هدفًا في 16 مباراة في جنة كرة القدم، متفوقًا على أربعة فرق فقط في الدوري، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الإيطالي ترشح اسم إبرا، للخروج من هذه الورطة في النصف الثاني من الموسم.

وقال بوبان لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "هل هناك هدية لمشجعي ميلان في يناير؟ لا أعرف. لقد تحدثت مع باولو مالديني، وفي الوقت الراهن نتابع عدة اختيارات وسنرى ما يتعين علينا القيام به".

وسُئل "ماذا عن حلم إبرا؟ أنا على نفس الخط مع باولو. هل تقصد أن الفرص تقلصت؟ نعم هذه هي الحقيقة".

وكان مالديني قد أدلى بتصريحات مشابهة في وقت سابق، ألمح خلالها إلى صعوبة إعادة السلطان إلى "سان سيرو" في المستقبل القريب.

والمعروف أن إبراهيموفيتش قرر مغادرة ناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي في آخر ساعات الشهر الجاري، ما أعطى وسائل الإعلام فرصة ذهبية لربط مستقبله بالعودة إلى ناديه السابق ميلان، أو خوض تجربة إيطالية جديدة مع بولونيا، لمساعدة سينيشا ميهايلوفيتش في مهمة إنقاذ فريقه من الهبوط للسيري بي.