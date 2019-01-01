ميلان يبتعد عن لوفرين بعد رفض ليفربول لقيمة العرض المقدمة

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن ميلان لن يستطيع الحصول على خدمات الكرواتي ديجان لوفرين بقيمة ١٥ مليون يورو من ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يبتعد مؤخرًا عن ضم الكرواتي ديجان لوفرين نجم دفاع ليفربول بسبب المقابل المادي المعروض.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن نادي ميلان كان قد تقدم بعرض قيمته ١٥ مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

ورفض نادي ليفربول العرض الذي قدمه ميلان وطلب الحصول على ٢٥ مليون يورو، أي أكثر من العرض المقدم بـ ١٠ ملايين.

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وذكرت الصحيفة أن مسؤولو الناديين قد إلتقوا يوم الجمعة الماضية معًا في حضور وكيل اللاعب لحسم الصفقة لكن لم يتوصلوا لاتفاق.

ويهدد راتب اللاعب أيضًا الصفقة بالفشل، حيث يحصل على ٤ ونص مليون يورو في الموسم رفقة ليفربول وأكثر بـ٢ مليون مما حددته إدارة ميلان.

جدير بالذكر أن لوفرين كان قد عانى من قلة المشاركات مع ليفربول في الموسم المنصرم وبعد العودة من كأس العالم بسبب الإصابات والمستوى الفني.