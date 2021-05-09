ميلان يؤكد عبر مالديني تثبيت بيولي في منصبه بغض النظر عن نهاية الموسم!

لم نطلب منه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا!

أكد المدير التقني لميلان، باولو مالديني، على بقاء ستيفانو بيولي في منصبه كمدير فني للروسونيري بغض النظر عن كيف سيُنهي الفريق موسمه الراهن.

وكان ميلان ينافس على لقب الدوري الإيطالي وظلّ على قمة الكالتشيو لفترة طويلة، ثم بدأ التراجع كثيرًا إلى أن وصل للمرتبة الخامسة برصيد 69 نقطة.

وخرج الروسونيري من الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد، ومن بعد تلك النتائج السلبية أثيرت كثير من الأسئلة حول مستقبل بيولي.

لكن رد مالديني أتى حاسمًا للأمر، حيث قال في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا "لم يطلب المالكون من بيولي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

كما أضاف "كان هناك بعض الأمل بالنظر إلى كيف انتهى الدور الأول بالنسبة لنا، لكن التأهل إلى دوري الأبطال لم يكن طلبًا أو توقعًا من الملاك".

أما عن موسم ميلان بشكل عام، فقال "لم نكن نتوقع أن نكون في هذا الموقف في بداية الموسم، لكننا الآن هنا في السباق على المركز الثاني، ونعتزم تقديم كل ما لدينا".

وواصل "نلعب جميعًا موسمًا كاملاً هنا، فاز إنتر بسكوديتو، لكن بالنسبة للخمسة الآخرين الذين يقاتلون من أجل دوري أبطال أوروبا، فإن الأمر لا يزال في أيديهم، إذا فزنا في كل المباريات المتبقية، فقد نتأهل".

ميلان الآن يتساوى مع يوفنتوس يوفنتوس الرابع في النقاط قبل مواجهتهما يوم الأحد، فيما يأتي نابولي ثالثًا برصيد 70 نقطة وأتالانتا ثانيًا برصيد 72 نقطة، مع حسم إنتر لدرع السيري آ.

وأتم متحدثًا عن جيانلويجي دوناروما "إنه حازم وهادئ ويركز كثيرًا، على الناس أن يتذكروا تاريخ هذا الصبي في ميلان، نشأ من خلال أكاديميتنا واستمر معنا حتى الآن".

الجدير بالذكر أن جماهير ميلان قد هاجمت دوناروما على خلفية عدم تجديد عقده في سان سيرو، والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، مع شائعات دارت عن أنه سينضم إلى يوفنتوس.