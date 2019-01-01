ميلان يؤجل مفاوضاته مع بيونتيك

المهاجم البولندي يقترب من الروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تأجيل المفاوضات بين ميلان وجنوى بشأن مهاجم الأخير كريشتوف بيونتيك.

وبحسب سكاي سبورتس فإن المفاوضات قد تم تأجيلها ليوم الثلاثاء المقبل، رغم أن الأمور كانت على وشك الحسم بشكل نهائي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وجاء ذلك بعد ظهور مشاكل في التفاوض، على رأسها أن الفريقين سيلتقيان يوم الاثنين، وهو ما دفع إلى ذلك التأجيل.

ولن يلعب بيونتيك ضد فريقه المستقبلي المحتمل، كونه قد تعرض للإيقاف.

يذكر أن الصفقة قد تتم مقابل 40 مليون يورو، ولكن طريقة الدفع هي محور الخلاف، حيث يفضل ميلان الإعارة مع حق الشراء، فيما يريد جنوى ضمان إتمام البيع.