ميلان وإنتر يهدمان سان سيرو من أجل مشروع "الكاتدرائية"

مقترح سيكلف أكثر من مليار يورو

اتفق الثنائي الإيطالي العريق ميلان وإنتر، على هدم ملعبهما الخاص "سان سيرو" بالكامل من أجل بناء مشروعهما الخاص الذي من المفترض ظهوره للنور في موسم 2027/2028.

ميلان يلعب مبارياته على هذا الملعب تحت مسمى سان سيرو، بينما يخوض إنتر مواجهاته تحت مسمى "جوسيبي مياتزا" لكن المشروع الجديد سيجمع الثنائي بملعب تحت مسمى واحد مشترك.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن الجانبان وافقا على المشروع المسمى بالـ"الكاتدرائية" في نهاية 2021 ومن المقرر البدء جديًا بالمناقشات الخاصة بتفاصيل إنشاء الملعب.

وأوضحت أن الأمر سيخضع لنقاش عام، ومن المقرر عقد عشرة اجتماعات خلال الشهر المقبل، عندما يشرح الناديان خططهما الخاصة بالملعب وإعادة تأهيل سان سيرو من جديد.

وأشارت إلى أن ملعب الكاتدرائية الجديد سيكون على بعد أمتار من سان سيرو، والمشروع الأولي سيشمل هدم جزئي فقط للملعب الحالي.

ويهدف المشروع لتقليل المحتوى الأسمنتي في المنطقة، وتقديم شكل جديد أكثر استدامة به الكثير من المساحات الخضراء.

وشمل اتفاق الناديان على هدم سان سيرو في الفترة من 2027 إلى 2028 عندما يصبح الملعب الجديد جاهزًا بشكل كامل، وقد تصل تكلفته قيمة 1.2 مليار يورو على مدة ثلاث سنوات ونصف لإنهاء أعمال الهدم والنقل للملعب الآخر.

يذكر أن ميلان وإنتر يعتبران بناء الملعب الجديد أولوية لهما بمكانه الحالي، على الرغم من إمكانية الانتقال لمنطقة سيستو سان جيوفاني، في حالة عدم الموافقة على مشروع الكاتدرائية بعد المناقشة العامة، أو إذا تبين أن بدء العمل سيستغرق وقتًا طويلًا.