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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان وإنتر يبحثان بناء ملعب جديد مشترك

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Getty Images
بدلاً من سان سيرو العريق الذي جمعهما معاً..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد باولو سكاروني رئيس ميلان أن ناديه يبحث مع إنتر فكرة إنشاء ملعب مشترك جديد يحل محل سان سيرو.

 

وقال سكاروني:"أنا أمثل الملاك الذين استثمروا الكثير من الأموال هنا، وأتعامل مع العناصر الهامة مثل ملعب ميلان الجديد".

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وأضاف:"نحن نفكر في بناء ملعب جديد رفقة إنتر".

وعن المدرب الحالي جينارو جاتوزو قال:"نحن لا نسير بشكل جيد، ولكننا ف المركز الرابع وهذا هو المهم. نحتاج عودة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا، لذلك من المهم أن نستمر في المركز الرابع".

وكان قطبا ميلانو قد اجتمعا مع المجلس المحلي لمناقشة بناء ملعب جديد عوضاً عن تعديل الملعب الأصلي.

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