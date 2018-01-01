ميلان يريد ضم لوزانو والمقابل المادي العائق الوحيد

ميلان الإيطالي يسعى لضم اللاعب المكسيكي لوزانو من صفوف بي اس في آيندهوفين الهولندي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة لدى نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب المكسيكي هيرفينج لوزانو نجم فريق بي اس في آيندوفين الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" التي أكدت أن المدير الفني للفريق جينارو جاتوزو معجب باللاعب بشكل كبير ويسعى لضمه لكتيبه.

الصحيفة ذكرت أن المدرب الإيطالي محبط بشكل كبير من أداء الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم يوفنتوس المعار لميلان، ويسعى لدعم خط هجومه بضم اللاعب المكسيكي.

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ويستطيع صاحب الـ 23 عامًا أن يلعب بكلتا قدميه ويملك سرعة كبيرة كما أنه يجيد اللعب على الطرف كجناح أو في العمق كرأس حربة.

وسيعاني ميلان من أجل إتمام الصفقة حيث أن اللاعب لديه تعاقدًا ساريًا رفقة فريق بي اس في آيندهوفين حتى نهاية موسم 2022-2023، ولن تقل قيمته عن 40 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه بأكثر من فريق آخر أبرزهم برشلونة الإسبانية، وأن ميلان يعاني أزمات مالية طاحنة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.