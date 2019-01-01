تشالهانوغلو: حزين لرحيل هيجواين!

جناح ميلان يتحدث عن رحيله زميله وقدوم بيونتيك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال هاكان تشالهانوغلو جناح ميلان أنه حزين لرحيل زميله السابق جونزالو هيجواين عن الفريق، متمنيًا له الحظ السعيد في تشيلسي.

وكان هيجواين قد قطع إعارته لميلان وانضم لتشيلسي، وقد استبدله الروسونيري بضم كريشتوف بيونتيك من جنوى والذي تمكن من إحراز 3 أهداف في أول مباراتين له ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

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هاكان تحدث عقب مباراة روما قائلًا "كانت الأمور جيدة مع هيجواين، وأنا حزين لأنه رحل وأتمنى له الحظ السعيد. بيونتيك هنا الآن وقد انسجمنا معًا سريعًا".

أضاف عن المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 "روما لعب مباراة جيدة رغم أنه قادم من الخسارة 7-1 أمام فيورنتينا، أهنئهم. لقد لعبوا أفضل منا، سجلنا الهدف لكنهم لم يستسلموا وتمكنوا من التعديل. كانت مباراة صعبة لنا، ونحن سعداء بالعودة بنقطة، لأنه كان من المهم ألا نخسر".

أخيرًا قال عن الصراع على مقاعد دوري الأبطال "نحن في منطقة دوري الأبطال الآن ونريد مواصلة هذا، الفرق التي خلفنا قريبة جدًا منا. التأهل لدوري الأبطال هو هدفنا المهم، خاصة أن ميلان لم يُشارك في البطولة منذ عدة سنوات".