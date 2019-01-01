ميلان مهتم بضم برونو فيرنانديز وسيلفا قد يدخل في الصفقة

نادي ميلان الإيطالي يسعى لضم برونو فيرنانديز من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اهتمام نادي ميلان بالحصول على خدمات اللاعب برونو فيرنانديز نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي سيحاول ضم اللاعب رغم وجود فكرة مؤخرًا بإنتهاء سوق الانتقالات لدى الإدارة.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة لن تكلف فريق ميلان الكثير مثلهما كانت ستفعل في مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان قريبًا من ضم اللاعب بشكل كبير.

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وأكدت أن إدارة ميلان تفكر بشكل جدي في إدخال أندريه سيلفا في الصفقة من أجل تقليل قيمتها في ظل تقييم اللاعب الأخير بحوالي ٣٠ مليون يورو.

وسيحاول ميلان قبل ضم فيرنانديز أن يحصل على خدمات أنخيل كوريا من صفوف أتلتيكو مدريد، بعد ذلك سيتوجه لفيرنانديز بمساعدة من وكيل اللاعب خورخي مينديز.

جدير بالذكر أن إدارة لشبونة كانت طلباتها المادية من مانشستر يونايتد قد وصلت وتخطت الـ ٧٠ مليون يورو في مرحلة من مراحل المفاوضات هذا الصيف.