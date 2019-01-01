ميلان يضحي بكونتي من أجل سالا

ميلان يرمم دفاعاته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان يتجه لترميم دفاعاته وتحديثها بالتخلي عن لاعبه أندريا كونتي وتعويضه بضم ياكوبو سالا من سامبدوريا.

ويعمل ميلان على إعادة هيكلة الفريق للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا الأسبق.

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وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان قد يفرط في كونتي رغم موهبته بسبب تكرار إصاباته في الموسمين الماضيين وعدم الاستفادة منه.

وأوضحت الصحيفة أن ميلان سيعرض كونتي فقط للإعارة، وأن البديل سيكون سالا الذي سبق له العمل مع جيامباولو في سامبدوريا.

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سالا سبق له اللعب في صفوف فيرونا وهامبورج قبل انتقاله إلى صفوف سامبدوريا في 2016.