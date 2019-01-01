كريشتوف بيونتيك على أعتاب ميلان وهيجواين يغادر قائمة الفريق

اللاعب البولندي كريشتوف بيونتيك نجم فريق جنوى أصبح على وشك الانضمام لصفوف فريق ميلان، والصفقة ستتم قبل السبت المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق ميلان قد اقترب من الحصول على خدمات اللاعب كريشتوف بيونتيك نجم فريق جنوى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكدت خلالها أن الاتفاق قد تم بين الفريقين على انضمام اللاعب لصفوف الروسونيري هذا الشتاء.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستتم خلال الأيام المقبلة، لكنها لم تحدد موعد بعينه واكتفت بالتأكيد على أن اللاعب قد يتواجد في مواجهة ميلان المقبلة ضد نابولي.

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ويسعى ميلان لحسم الصفقة لصالحه مقابل حوالي 40 مليون يورو وإدخال أندريا بيرتولاتشي لكن فريق جنوى يريد الحصول على المبلغ المالي كاملًا دفعة واحدة.

وأراد ميلان أيضًا إدخال النجم الكرواتي الشاب ألين خليلوفيتش في الصفقة لكن فريق جنوى استبعد الفكرة بشكل تام في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه غادر جونزالو هيجواين قائمة نادي ميلان التي ستواجه جنوى في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع مما يقرب رحيله عن ميلان لصالح تشيلسي.

ولن يشارك بيوتنك أيضًا في نفس المباراة، نظرًا لأنه يعاني من إيقاف، وقد تكون مباراته المقبلة في الدوري بقميص ميلان.

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جدير بالذكر أن بيونتيك يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 13 هدف خلف كريستيانو رونالدو الذي يملك 14 في الصدارة.