زوال عقبة وظهور أخرى في سعي ميلان لضم كاراسكو

ميلان يرغب في ضم لاعب أتليتكو مدريد السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مهمة ميلان في الحصول على خدمات يانيك كاراسكو جناح داليان الصيني لن تكون سهلة، بعد دخول منافسين مهمين للسباق.

وظهرت رغبة ميلان في ضم الجناح البلجيكي خلال الأيام الأخيرة لحل مشكلة الجناح وصناعة الهجمة للمدرب جينارو جاتوزو، لكن المشكلة كانت في إقناع ناديه الصيني في التخلي عنه، خاصة أنه ضمه قبل عام من الآن مقابل 30 مليون يورو من أتليتكو مدريد.

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التقارير الأخيرة أوضحت أن تلك العقبة ربما تكون قد أزيحت بعدما تقدم كاراسكو بطلب انتقال لإدارة ناديه لرغبته العودة لأوروبا، لكن هناك عقبة أخرى ظهرت وهي اهتمام مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ باللاعب صاحب الـ25 عامًا مما قد يزيد من سعره وكذلك راتبه السنوي.

يُذكر أن ميلان أعلن ضم لوكاس باكيتا من فلامينجو هذا الشهر، ويبحث النادي عن خيارات أخرى لدعم صفوفه وأبرزها يوري تيليمانس وألفارو موراتا وستيفانو سينسي وداني أولمو.