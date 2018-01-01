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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يلجأ لحلولًا جديدة لمواجهة أزمة الوسط أمام فيورنتينا

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Getty Images
حلول غير تقليدية قد يلجأ لها ميلان لحل أزمة الوسط أمام الفيولا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض ميلان مباراة مهمة أمام فيورنتينا بعد عصر اليوم الأحد في الجولة الـ17 للدوري الإيطالي، وهو اللقاء الذي يُواجه خلاله الفريق أزمة شديدة تتعلق باللاعبين المتاحين لوسط ملعبه.

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إذ يفتقد الروسونيري للثنائي الموقوف تيمو باكايوكو وفرانك كيسييه، بجانب الثنائي المصاب لوكاس بيليا وجاكومو بونافينتورا، وفيما كان المدرب جينارو جاتوزو يُعول على استخدام أندريا بيرتولاتشي، تعرض لاعب جنوى السابق لإصابة في التدريبات الأخيرة ليُضاف لقائمة المصابين التي تضم كذلك فابيو بوريني وماتيا كالدارا.

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وتُشير التقارير المتابعة إلى أن جاتوزو سيُغير من طريقة لعب 4-4-2 التي يتبعها مؤخرًا ليلعب بطريقة 4-3-3 وبتواجد خوسيه ماوري في الوسط وبجانبه سيتم تقديم دافيدي كالابريا من الدفاع للوسط، وتأخير هاكان تشالهانوغلو من الهجوم للوسط، فيما سيتم تجاهل ريكاردو مونتوليفو مجددًا ورغم تلك الأزمة.

وسيلعب سيمو كاستييخو في الهجوم منذ البداية، ليزامل جونزالو هيجواين وسوزو، فيما لن يطرأ تغيير يُذكر على خط الدفاع باستثناء استخدام إجنازيو أباتي على الجانب الأيمن.

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