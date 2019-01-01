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ميلان وريال مدريد يقتربان من اتفاق بخصوص تيو

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Getty Images
ميلان يدعم دفاعه
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن اتفاق تم بين ميلان وريال مدريد بخصوص انضمام تيو هيرنانديز، المدافع الأيسر، لصفوف الروسونيري.

تيو التقى في الأيام الماضية بالمدير الرياضي لميلان باولو مالديني، والذي تحصل على موافقته بالانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل.

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وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان سيضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية شراء الصيف المقبل مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ميلان يريد الآن التخلص من ظهيرين يسار من الثلاثي الذي يملكه، وهم دييجو لاكسالت، إيفان سترينيتش، وريكاردو رودريجيز .

ولعب تيو الموسم الماضي معاراً في صفوف ريال سوسيداد، ولا يدخل في حسابات ريال مدريد في ظل ضم فورلاند ميندي، ووجود مارسيلو وسيرخيو ريجيلون بنفس المركز.

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