وضعية ميلان تهدد دوناروما وسوسو

ميلان وبداية موسم صعبة حتى الآن

هيثم محمد تويتر

أوضحت تقارير أن ميلان قد يضطر للتضحية بأحد الثنائي جيانلويجي دوناروما أو سوسو من أجل الخروج من أزمته المالية.

وكشفت موازنة ميلان عن الموسم الماضي عن خسائر بقيمة تقارب 155 مليون يورو، والذي يقل عن سابقه، ولكن تظل تضع النادي في وضع اقتصادي حرج.

وأوردت "لاجازيتا" أن ميلان قد يتجه لبيع أحد لاعبيه المهمين في يناير المقبل لتوفير سيولة مادية والخروج من الوضع المادي الصعب.

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وأشار التقرير أن أبرز الأسماء المرشحة هو دوناروما وسوسو بسبب قيمتهما المرتفعة ووجود اهتمام من عدة أندية في السابق بضمهما.

اسم آخر تم ترشيحه من قبل الصحيفة هو فرانك كيسي، متوسط الميدان الإيفواري، والذي يحظى باهتمام من قبل عدة أندية في البريميرليج.

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ويلعب ميلان في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي أمام ليتشي في الظهور الأول لمدربه الجديد ستيفانو بيولي.