ميلان يبدأ الاتصالات مع خليفة جيامباولو

عدة اسماء مرشحة لخلافة المدير الفني حال إقالته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان بدأ الاتصالات من أجل تعيين مدرب بديل لماركو جيامباولو في حال استمرار تراجع النتائج.

وخسر ميلان أمام إنتر، تورينو، وفيورنتينا بالجولات الثلاثة الأولى للموسم، وتراجع الفريق للمركز السادس عشر بالدوري الإيطالي.

جيامباولو: لن أقدم استقالتي والفريق كان سيئًا

وذكرت "كوريري" أن ميلان بدأ الاتصالات مع رودي جارسيا، مدرب مارسيليا السابق، وذلك عبر عضو الإدارة ريكي ماسارا.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا يرحب بالعودة مجدداً لإيطاليا بعد سابق تجربته مع روما، وبسبب ارتباطه بإعلامية إيطالية على المستوى الشخصي.

شيفشينكو: ميلان ليس ضمن اهتماماتي

وتضم قائمة المرشحين أيضاً أندري شيفشينكو، أسطورة الفريق السابق ومدرب أوكرانيا، وجينارو جاتوزو، المدير الفني الذي سبق جيامباولو.

ويلعب ميلان الأسبوع المقبل مباراة هامة أمام جنوى ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإيطالي.