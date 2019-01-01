سيري آ

ميلان يبدأ الاتصالات مع خليفة جيامباولو

التعليقات()
Getty
عدة اسماء مرشحة لخلافة المدير الفني حال إقالته
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان بدأ الاتصالات من أجل تعيين مدرب بديل لماركو جيامباولو في حال استمرار تراجع النتائج.

وخسر ميلان أمام إنتر، تورينو، وفيورنتينا بالجولات الثلاثة الأولى للموسم، وتراجع الفريق للمركز السادس عشر بالدوري الإيطالي.

جيامباولو: لن أقدم استقالتي والفريق كان سيئًا

اختيارات المحررين

وذكرت "كوريري" أن ميلان بدأ الاتصالات مع رودي جارسيا، مدرب مارسيليا السابق، وذلك عبر عضو الإدارة ريكي ماسارا.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا يرحب بالعودة مجدداً لإيطاليا بعد سابق تجربته مع روما، وبسبب ارتباطه بإعلامية إيطالية على المستوى الشخصي.

شيفشينكو: ميلان ليس ضمن اهتماماتي

وتضم قائمة المرشحين أيضاً أندري شيفشينكو، أسطورة الفريق السابق ومدرب أوكرانيا، وجينارو جاتوزو، المدير الفني الذي سبق جيامباولو.

ويلعب ميلان الأسبوع المقبل مباراة هامة أمام جنوى ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

إغلاق