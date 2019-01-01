نجم ميلان الإسباني يهاجم صحافة بلاده

ميلان يمر بموسم متواضع حتى الآن

رد تيو هيرنانديز، مدافع ميلان، على تقارير صحفية إسبانية هاجمت أدائه في خسارة الفريق الأخيرة أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي.

ميلان سقط بهدفين مقابل واحد الأحد الماضي أمام ضيفه لاتسيو لحساب الجولة الحادية عشر من السيري آ، ليواصل الفريق بدايته المتواضعة.

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ونشرت "آس" تقريراً هاجمت فيه أداء اللاعب وحملته مسؤولية هدف لاتسيو الثاني، وذكرت أن الظهير الأيسر الإسباني تسبب بتأخره في الرجوع بتلقي فريقه هدفاً.

ورد تيو عبر حسابه على تويتر قائلاً: "من كتب هذا الكلام هل كان يرتدي نظارته؟ أم يبدو أنه نسي أن يضعها من الأساس".

🤣🤣🤣🤣 el que ha publicado esto tenia las gafas 👓 puestas ? O se le ha olvidado ponérselas 😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣😂😂 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) November 5, 2019

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وبدأ تيو مشواره مع ميلان بشكل مميز بعدما سجل هدفين وأصبح هو الظهير الأيسر الأساسي للفريق في المباريات الماضية.