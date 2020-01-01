بيولي: أتمنى استمرار إبراهيموفيتش ولهذا السبب توقفت المفاوضات

الغموض مستمر حول مستقبل المهاجم السويدي

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان، على رغبته في استمرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق الإيطالي الموسم القادم.

زلاتان انضم لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح في الظهور بشكل مميز، خاصة بعد عودة النشاط الرياضي من التوقف بسبب كورونا.

المهاجم المخضرم ارتبط بالرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، والانضمام لبولونيا الإيطالي، أو العودة مرة أخرى للسويد.

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وفي هذا السياق قال بيولي:"المساهمة التي قدمها لنا واضحة للجميع، أتمنى العمل معه مرة أخرى، هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها على الطاولة لاستمراره معنا".

وأضاف لشبكة "سكاي" الإيطالية:"لا توجد أي شكوك حول مستواه وقدرته على الاستمرار وتقديم أعلى مستوى ممكن، لكن هذه الفكرة تعتمد على العديد من الجوانب المختلفة".

وتابع المدرب الذي قام بتمديد عقده مؤخراً بعد الشكوك حول مصيره:"المحادثات بينه وإدارة النادي لم تبدأ حتى الآن، وفي اعتقادي أن حالة عدم الاستقرار بخصوص استمراري كمدرب كانت السبب الرئيسي وراء ذلك".

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يذكر أن المهاجم صاحب الـ38 سنة، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 في 18 مباراة لعبها مع ميلان منذ انضمامه في يناير الماضي.