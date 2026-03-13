ميلان، إستوبينان يطلق شرارة «العودة المستحيلة»: انخفاض احتمالات الفوز باللقب (7,50)، وأليجري يهز أوسقوف إنتر

لمحة سريعة من إستوبينان، وتعود المنافسة على اللقب إلى الانفتاح. احتمال لا يزال بعيداً، من تلك التي تُذكر بصوت خافت، من تلك التي «لن تحدث، ولكن إذا حدثت...». لكن ميلان يقترب بفارق سبع نقاط من إنتر، ويبعث خبراء الرهانات في Goldbet و888sport بإشارة واضحة: على لوحة الرهانات، يتراوح سعر فوز رجال أليجري باللقب بين 7.50 و9.00، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ12.00 قبل بضعة أيام.





وهذا الانقلاب يغذي آمال الروسونيري في تحقيق عودة لم يسبق لها مثيل: ففي الواقع، لم يسبق لأي فريق كان متأخراً بسبع نقاط قبل عشر جولات من النهاية أن نجح في الفوز باللقب. إن النجاح في هذه المهمة، إذن، سيضع أليجري في مصاف الأساطير، على غرار انتصارات تاريخية أخرى مثل تلك التي حققها ميلان (نفسه) بقيادة زاكيروني في موسم 98/99، عندما فاز الروسونيري باللقب بعد أن كان متأخراً بـ 7 نقاط عن لاتسيو بقيادة إريكسون قبل سبع جولات من النهاية. أو مثل الموسم التالي، عندما نجح فريق لازيو في تحقيق انتفاضة رائعة ضد يوفنتوس، حيث قلص الفارق من 8 نقاط قبل تسع جولات من نهاية الموسم.





وبالطبع، يجب أن تتعامل طموحات ميلان مع الواقع: فالتعويض عن الفارق مع رجال تشيفو يظل شبه خيال علمي، نظراً لأن المراهنون يضعون احتمالات فوز النيرازوري بالدوري عند 1.10، وهو أعلى قليلاً من 1.05 قبل بضعة أيام. وهذا رقم يبعث على الارتياح لإنتر، الذي يجب عليه مع ذلك أن يواجه إحصائية أخرى: ففي الواقع، لم يسبق لأي فريق من ميلانو أن فاز بالدوري الإيطالي بعد خسارة الديربيين في الموسم نفسه. باختصار، الترتيب لا يزال يبتسم لإنتر، لكن التحذير واضح: ممنوع ارتكاب أخطاء أخرى، لأن ميلان يتربص.