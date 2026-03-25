ميلان، الحقيقة حول أندريه

ميلان وأندريه، زواج لم يكن مقدراً له أن يبدأ.

بدا أن كل شيء قد تم عندما كلف الروسونيري وسيطًا إيطاليًا بالتفاوض مع كورينثيانز حول كل تفاصيل الصفقة: صفقة بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافأة و20% من قيمة إعادة البيع المستقبلية، مع استعداد اللاعب للتنازل عن 30% من حقوقملكية عقده التي يمتلكها هو والوكالة التي تمثله، من أجل توقيع عقد مدته 5 سنوات مع النادي الميلاني.

ومع ذلك، فإن شكاوى المدرب دوريفال جونيور، واحتجاجات المشجعين، وتراجع الرئيس ستابيلي الذي قرر عدم التوقيع على الوثائق لتأكيد الصفقة، كل ذلك أدى إلى إبطاء العملية،حيث وجد ميلان نفسه أمام مفترق طرق: إما المضي قدماً في الصفقة أو اللجوء إلى الفيفا، مستنداً إلى ذلك الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه بالفعل مع كورينثيانز.

وما هو الوضع الآن؟

كما ذكر ماتيو موريتو في مقطع فيديو على قناة يوتيوب باللغة الإيطالية لفابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بشأن لاعب الوسط المولود عام 2006 وصلت عملياً إلى طريق مسدود، ومن غير المرجح أن تصل إلى نتيجة إيجابية.أصبحت فرص رؤية أندريه باللونين الأحمر والأسود ضئيلة للغاية، خاصة مع دخول بنفيكا في السباق، ولكن بشكل أساسي مع دخول أتلتيكو مدريد الذي يعمل على تقييم جدوى الصفقة.