ميلان الأقرب.. نجم ريال مدريد يرفض دكة جوزيه مورينيو!

وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإيطالية جازيتا ديلو سبورت، فقد أبلغ المقربون من اللاعب نادي ميلان بأن حظوظه ستكون قوية في التعاقد مع إندريك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُقال إن اللاعب البرازيلي منفتح جدًا على الانتقال إلى سان سيرو، رغم أنه بطبيعة الحال يُبقي جميع خياراته مفتوحة. كما أن روما، المنافس في الدوري الإيطالي، مهتم أيضًا بإندريك بحسب التقارير، بينما يدخل أستون فيلا كذلك على خط المنافسة ليقدّم خيارًا ثقيلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذكر جازيتا أن ميلان كان قد تحسّس أجواء التعاقد مع إندريك في الصيف، لكن الموهبة الهجومية رفضت العرض في ذلك الوقت. فبعد فترة إعارة ناجحة في أولمبيك ليون خلال النصف الأول من عام 2026، أراد البرازيلي أن يفرض نفسه أخيرًا في ريال مدريد بدلًا من ذلك. لكن حتى الآن، لا يزال هذا الاختراق مع ريال مدريد يبدو بعيد المنال، حتى في ظل المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

إندريك يجد الأمر صعبًا أيضًا في ريال مدريد تحت قيادة مورينيو

وقد ازدادت صعوبة بدايته تحت قيادة مورينيو بعد إصابة عضلية أبعدته في بداية الموسم. ومنذ تعافيه، لم يحصل إندريك سوى على أربع دقائق في أربع مباريات رسمية، إذ دخل فقط في الدقائق الأخيرة من الفوز 3-2 على إلتشي في منتصف سبتمبر. فلا سبيل لتجاوز كيليان مبابي في مركز رأس الحربة، بينما فرض الصفقة الجديدة المفاجئة كارلوس إسبي نفسه بالفعل كبديل أول لمبابي بفضل التأثير الذي أحدثه عند دخوله من مقاعد البدلاء.

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ومع استمرار عقده في برنابيو حتى عام 2030، فإن إندريك مصمم على الحصول على وقت لعب كافٍ بأي شكل من الأشكال. ولهذا السبب يبدو رحيل آخر عن مدريد مرجّحًا بشكل متزايد إذا بقيت دقائقه محدودة بهذا الشكل خلال ما تبقى من الموسم. وتشير جازيتا ليس فقط إلى إعارة جديدة مباشرة، بل أيضًا إلى صيغة انتقال تتضمن خيار شراء لاحقًا إضافة إلى خيار إعادة الشراء لصالح ريال مدريد.

أين يمكن أن يلعب إندريك في ميلان؟

أنفق ميلان بسخاء على رأس حربة جديد في الصيف، إذ دفع لباريس سان جيرمان مبلغ انتقال قدره 74 مليون يورو مقابل جونسالو راموش. لكن وفقًا لتقرير جازيتا، يمكن لروبن أموريم أيضًا اعتماد نظام يعتمد على مهاجمَين، وهو ما سيتيح لإندريك اللعب في المقدمة إلى جانب راموس. كما يرى ميلان في اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا خيارًا بديلًا على الجناح الأيمن.

وبعد انضمامه إلى مدريد قادمًا من بالميراس عام 2024، خاض إندريك حتى الآن 41 مباراة رسمية مع ريال مدريد وسجّل سبعة أهداف. وفي النصف الثاني من الموسم الماضي، قدّم الدولي البرازيلي مستوى مميزًا في أولمبيك ليون، إذ ساهم في 16 هدفًا خلال 21 مباراة مع الفريق الفرنسي (ثمانية أهداف وثماني تمريرات حاسمة).