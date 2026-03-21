ميلان، استبعاد إصابة ليو: ماذا ستفعل البرتغال الآن؟ خياران

أظهرت الفحوصات التي خضع لها ليو اليوم، بعد توقفه عن التدريبات أمس مما سيجعله يغيب عن مباراة ميلان وتورينو، عدم وجود إصابة في العضلة المقربة: تنفس الجميع الصعداء، فمشكلة اللاعب البرتغالي ليست خطيرة، رغم أنه لم يُدرج اليوم ضمن قائمة اللاعبين المستدعيين من قبل ماكس أليجري. والهدف هو استعادته استعداداً لمباراة نابولي، بعد فترة التوقف.





ماذا سيفعل البرتغال الآن؟ - يمكن للمنتخب البرتغالي، الذي كان قد استدعى ليو للمباريات الودية في نهاية مارس ضد المكسيك والولايات المتحدة، أن يسلك طريقين في هذه المرحلة: إما استبعاد اللاعب رقم 10 في ميلان من قائمة اللاعبين المستدعين، ليتماشى بذلك مع قرار أليغري، أو استدعائه كالمعتاد وإخضاعه بشكل قانوني لفحص طبي من قبل الطاقم الطبي للمنتخب ثم اتخاذ القرار بناءً على النتيجة.



