ماروتا يُقحم الإنتر في سباق "ميلينكوفيتش سافيتش"

الصراع بات إيطاليًا خالصًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخل الإنتر سباق الفوز بخدمات نجم وسط لاتسيو "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش" بقرار من مديره الرياضي الجديد جوزيبي ماروتا.

وارتبط النجم الصربي بعدد من الأندية خلال الصيف الماضي لكن ميلان كان من تحرك بجدية لضمه في الأيام الأخيرة من السوق، إذ تقدم بعرض قيمته الإجمالية 120-140 مليون يورو لكن تم رفضه لضيق الوقت.

وتحدثت الصحافة مؤخرًا عن عودة ميلان لمحاولة ضم اللاعب بمبلغ أقل، لكن وكيل اللاعب نفى وجود أي إمكانية لخروجه خلال سوق الانتقالات الشتوي.

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وأفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن الأندية الخارجية وخاصة مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان قد انسحبوا من الصفقة، مما أفسح المجال لأندية السيري آ للتنافس على ضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

وأضافت أن ميلان لم يتخل عن حلم ضم ميلينكوفيتش سافيتش وسيعود له الصيف القادم، لكنه تلك المرة سيواجه منافسة شرسة من جاره الإنتر الذي لم يكن ضمن المهتمين باللاعب لكنه دخل السباق الآن بقرار من ماروتا.