ميلان يوضح موقف إبراهيموفيتش من المشاركة في الديربي

هل يواجه إبرا فريقه القديم؟

أوضح ميلان على لسان مديره الرياضي زفونمير بوبان موقف نجمه زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة مساء الأحد المقبل في ديربي المدينة أمام إنتر بالسيري آ.

وغاب إبرا عن مواجهة ميلان الأخيرة مع فيرونا الأحد المقبل بسبب معاناته من الإنفلونزا، وإصابة عضلية كشف عنها مدرب الفريق ستيفانو بيولي.

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وقال بوبان مع "لاجازيتا": "إبراهيموفيتش خارج للعادة، يملك شخصية استثنائية، دخل في أجواء الفريق بتواضع كبير، أبعث له بالتهنئة على مشواره الخارق".

وأكمل: "أعتقد أنه سيتواجد في الديربي، أراد أن يتواجد أمام فيرونا حتى، تأثيره سيكون هاماً للفريق، نريده أن يقوم الفريق للانتصار".

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وبحسب "توتوسبورت"، فيتوقع أن يعود السويدي للمشاركة في تدريبات الروسونيري يوم الخميس أو الجمعة بعد تعافيه التام من المشكلة العضلية التي عانى منها.

ومنذ عودة إبراهيموفيتش لميلان والفريق لم يعرف الخسارة، إذ تعادل في مناسبتين فقط، وفاز ثلاثة مرات، وعبر لنصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحل ميلان ضيفاً على إنتر مساء الأحد المقبل على ملعبهما "جيوسيبي مياتسا" لحساب الجولة الثالثة والعشرين من السيري آ.