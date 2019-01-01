صراع في إدارة ميلان بسبب مسعود أوزيل

اختلاف كبير بين ايفان جازيديس وباولو مالديني حول جدوى توقيع ميلان مع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم لوجود خلاف كبير في إدارة نادي ميلان بين كل من ايفان جازيديس وباولو مالديني بشأن التوقيع مع الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن أوزيل تم عرضه على ميلان بداية من الموسم المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن باولو مالديني يرى أن قدوم أوزيل سيمنح الفريق دفعة كبيرة بوجود لاعب ألماني قدير بخبرات وقدرات فنية عالية.

بينما يرى ايفان جازيديس أن إتمام الصفقة وضم صاحب الـ 30 عام سيضعف من خطة الفريق في الاعتماد على شباب الروسونيري في الفترة المقبلة.

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وذكرت الصحيفة أن الخلاف قد ينتهي برحيل أحدهما عن إدارة ميلان في الفترة المقبلة، وهو ما سيتضح خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن أوزيل يعاني من مشاكل متكررة في صفوف أرسنال مع المدرب الاسباني أوناي إيمري المدير الفني الجديد للفريق الذي تولى القيادة مطلع الموسم الجاري.