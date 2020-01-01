أحدهم كافاني.. 4 لاعبين كرههم إبراهيموفيتش طوال مسيرته

كواليس بعض المحادثات الشخصية للنجم السويدي

علاقة زلاتان إبراهيموفيتش بالمهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لم تكن الأفضل، خلال فترة تواجد الثنائي معاً في باريس سان جيرمان، لكن المهاجم السويدي امتلك المزيد من الأعداء.

مايكل سياني زميل زلاتان السابق في نادي لوس أنجلوس الأمريكي، كشف عن كواليس المحادثات الشخصية التي جرت بينه ونجم ميلان الحالي قبل رحيله.

وقال في تصريحات صحفية:"لو كنت قريباً من كافاني، فأنت ستعرف لماذا إبرا لا يحبه، سواء كنت بصف زلاتان أو ضده".

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وأضاف:"إبرا أخبرني أن كل شيء كان على ما يرام مع لوران بلان، الشخص الوحيد الذي لم يحبه في باريس سان جيرمان كان كافاني فقط".

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وتابع:"تحدث معي كذلك عن عدد اللاعبين الذين كرههم طوال مسيرته، حوالي 3 أو 4 لاعبين كافاني على رأسهم بكل تأكيد".

يذكر أن صاحب الـ38 سنة، نجح في تسجيل 53 هدفاً في 58 مباراة مع لوس أنجلوس جالاكسي، قبل العودة لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.