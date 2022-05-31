"ميشايل حل مشكلة الهلال الأهم، نقطة قوته هي نقطة ضعف الفريق"

الهلال تقدم لصدارة الدوري وميشايل لعب دورًا مهمًا في ذلك

أشاد صالح المطلق لاعب وسط النصر والمنتخب السعودي السابق بعمل المدرب رامون دياز مع الهلال ودوره الكبير واللاعبين في الوصول إلى صدارة الدوري السعودي، وخص البرازيلي ميشايل بالإشادة والإعجاب.

ماذا قال المطلق عن أداء ميشايل مع الهلال؟

المطلق أوضح أن الدور الأهم لعودة الهلال القوية تعود للجوانب الفنية والمسؤول عنها المدرب ولاعبيه، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن العوامل المساعدة الأخرى ساهمت في ذلك بقوة خاصة الإدارة والجهاز الطبي.

وأضاف في تصريحاته لقناة العربية السعودية عن عودة الفريق "عدة عوامل لعبت دورًا في ذلك، لكن الأهم هو الجهاز الفني والمدرب والقرارات الفنية وهي صاحبة اليد الأعلى، لكن هناك عوامل مساعدة أخرى، لو لم يتوفر لدياز إدارة تهتم باللاعب المصاب لما أتيح له الاستفادة من عطيف".

المطلق أشاد بتوظيف دياز للبرازيلي ميشايل، موضحًا أن اللاعب حل مشكلة الهلال الكبرى وحول نقطة ضعفه إلى قوة، بقوله "الهلال دومًا ما واجه مشاكل مع الأندية المتكتلة دفاعيًا، لكن ميشايل حل تلك المشكلة تمامًا، هو لاعب يُحب الدفاع المتكتل وأسلوب لعبه يُناسبه تمامًا، يمتلك المهارة التي تجعله قادرًا على المراوغة والانطلاق والحصول على ركلات الجزاء، بجانب ميزة أخرى لديه هي أنه لا يتأثر أبدًا بأحداث المباريات، لا يهتز حتى أنك تشعر أنه مفصول عن الجميع في الملعب. دياز أجاد توظيف ميشايل للقيام بهذا الدور وبه تغلب على مشكلة التكتل الدفاعي للمنافسين".

وأتم المطلق حديثه لبرنامج "في المرمى" بالتأكيد على أن جهود الجميع في الهلال تكاملت لصناعة هذا الفريق الذي هو الأفضل والأقوى والأفضل إعدادًا على جميع الأصعدة في الدوري السعودي.

ماذا قدم ميشايل مع الهلال منذ انضم له؟

ميشايل الذي بدأ مسيرته الكروية مع جويانيسا ومن ثم انتقل عام 2017 إلى جوياس وأخيرًا في يناير 2020 إلى فلامنجو في صفقة كبيرة في الدوري البرازيلي ارتدى القميص الأزرق خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

لعب صاحب الـ26 عامًا 16 مباراة مع الهلال في جميع البطولات، سجل بها 3 أهداف وصنع هدفين.

لعب ميشايل 8 مباريات في الدوري السعودي ترك خلالها بصمته على 3 أهداف، بواقع هدفين وتمريرة حاسمة، وقد سجل هدف وصنع آخر في دوري أبطال آسيا.

خاض اللاعب 3 مباريات في كأس العالم للأندية ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين لكن دون أن يترك بصمة في أي منها.

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