ميسي ينافس إبراهيموفيتش على جائزة أفضل هدف في العام
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في العام "بوشكاش"، والتي ضمت عدد من نجوم العالم.
ضمت القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، المرشح بهدفه الشهير في مرمى ريال بيتيس بالدوري الإسباني الموسم الماضي.
وظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق ولوس أنجلوس جلاكسي الحالي في القائمة ايضًا بهدف أكروباتي له في الدوري الأمريكي.
المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام من الفيفا 🔝— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019
🇧🇷 ماتيوس كونها
🇨🇴 فرناندو كوينترو
🇸🇪 إبرهيموفيتش
🇦🇷 ميسي
🇨🇲 نشوت نجويا
🇮🇹 كوالياريلا
🇺🇸 إيمي رودريجز
🇬🇧 بيلي سيمبسون
🏴 أندروس تاونسند
🇭🇺 دانيل زوري
ما هو أفضل هدف؟pic.twitter.com/5qNOQeYeDc
وشهدت القائمة تواجد هدف أندروز تاوسند نجم كريستال بالاس في شباك مانشستر سيتي بديسمبر الماضي بالدوري الإنجليزي.
بالإضافة لكعب فابيو كوالياريلا ضد نابولي في سبتمبر من العام الماضي بالدوري الإيطالي وضربة كوينتيرو الثابتة في مواجهة ريفيربليت ورايسنج كلوب.
جدير بالذكر أن القائمة تشهد للمرة الأولى في التاريخ ثلاث سيدات مرشحات للجائزة هن أجارا نكهو لاعبة منتخب الكاميرون، وإيمي رودريجيز نجمة منتخب الولايات المتحدة للسيدات، والآيرلندية بيلي سمبسون.