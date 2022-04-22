ميسي يكره بيكيه أكثر من بارتوميو!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خلافات بين ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي والمدافع الكتالوني جيرارد بيكيه.

واستندت التقارير على ما جاء في كتاب "من المجد إلى الجحيم" الذي كتبه ثلاثة صحفيين حول بعض الكواليس التي تخص النادي الإسباني.

وتطرق الكتاب إلى بعض الجوانب داخل أروقة البلوجرانا، ومن ضمنها علاقة ميسي ببيكيه التي كانت تراها الصحافة متوترة في وقت سابق.

ما هو الكتاب؟

كتاب "من المجد إلى الجحيم" هو لثلاثة صحفيين هم سيرجي إيسكديرو، سيكيه رودريجيز وأدريا سولدفيلا، يتحدثون فيه عن فترات مختلفة في تاريخ برشلونة أبرزها فترة بارتوميو معتبرين أنه أسوأ رئيس في تاريخ برشلونة.

كما أن الثلاثة المذكورون هم مكتشفو فضيحة "Barçagate" وهي التي عين فيها المسؤولون في برشلونة بعض الأفراد على السوشيال ميديا لمهاجمة لاعبي برشلونة وبعض رجال المعارضة للإدارة.

ماذا عن قصة ميسي وبيكيه؟

من المعروف جيدًا الآن أن التعاملات المشبوهة للرئيس السابق أحدثت تأثيرًا مضاعفًا تسبب في أزمة مالية ضخمة، ونتيجة لذلك أجبر ميسي على الرحيل حتى بعد أن جاء جوان لابورتا وتولى زمام الأمور لإصلاح الفوضى.

ويذكر الكتاب أيضًا أن تخفيض رواتب بيكيه لم يلق قبولًا جيدًا من قبل ميسي، وبحسب ما ورد فهو شعر بالغضب لأن بيكيه لم يوافق على ذلك قبل أن يضطر الأرجنتيني إلى المغادرة بسبب فاتورة الأجور الضخمة التي تنتهك لوائح اللعب النظيف المالي.

وهناك حديث جديد عن التسجيلات الصوتية المسربة حيث استخدم بيكيه اسم ميسي لتحقيق مكاسب في تعاملات كأس السوبر مع المملكة العربية السعودية.

حيث أن في الماضي، كانت هناك حالات متعددة تم فيها تصوير بيكيه وميسي على أنهما أعداء، لكن لا يوجد دلالة واضحة حتى الآن، لأنه قد يثير جدلاً لا داعي له.

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