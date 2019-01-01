ميسي يفشل في التسجيل أو الصناعة لأول مرة منذ سبتمبر!

الأرجنتيني فعلها 4 مرات فقط طوال الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو سلبياً دون أهداف على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لليجا.

جاء ذلك بعودة ليونيل ميسي للمشاركة بصفة أساسية، بعد الإصابة التي لحقت به ضد فالنسيا في الليجا، ليضطر لملازمة مقاعد البدلاء في بداية الكلاسيكو الأخير بالكأس والذي انتهى بالتعادل أمام ريال مدريد 1-1.

وشهدت المباراة الفشل الأول لميسي في التسجيل أو الصناعة كأساسي منذ سبتمبر الماضي.

Lionel Messi fails to score or assist having started a game in any competition for the first time since September. The clock resets. https://t.co/FTHLfDrgGv — Squawka Football (@Squawka) February 10, 2019

إجمالاً فشل ليو في التسجيل أو الصناعة لـ4 مباريات طوال الموسم، منهم 2 شارك بهم كبديل.

يذكر أن الفارق قد تقلص بين برشلونة وأقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 6 نقاط في الليجا بهذا التعادل.