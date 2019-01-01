ميسي يغيب عن مواجهة إشبيلية وظهور أول لبواتينج

فالفيردي يواصل عمله بنظام المدوارة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن قائمته لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قائمة البلاوجرانا، مقابل ظهور أول للغاني كيفين برنس بواتنيج.

ويواصل المدير الفني أرنستو فالفيردي، إراحة ليونيل ميسي في المباريات المحلية، من أجل أن يكون جاهزاً لمواجهات دوري أبطال أوروبا.

وغاب ميسي عن مواجهة ليفانتي في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والذي شهد خسارة البلاوجرانا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليقود الفريق لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة إياباً.

تعد مواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، مكررة من النسخة الماضية، حيث حقق برشلونة لقب الكأس الرابع على التوالي بالفوز بخماسية نظيفة على الفريق الأندلسي.

أول تدريب للعملاق الغاني 🇬🇭 مع الفريق الكتالوني 🔵🔴كان يلزمه ترحيبًا خاصًا بالتأكيد 🙌😅



( 🎥 : @FCBarcelona )pic.twitter.com/vEbATHY2Z6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وخاض ميسي الموسم الحالي، 24 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 12.

ومن المتوقع أن يكون الغاني بواتينج، والذي انضم معارًا لنهاية الموسم من صفوف ساسولو للفريق الكتالوني، أن يخض دقائق من مواجهة إشبيلية.