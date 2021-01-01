ميسي يغيب عن حافلة برشلونة قبل مواجهة ريال سوسييداد

الشكوك تتصاعد حول غيابه عن نصف نهائي السوبر

أطلق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جرس الإنذار في نادي برشلونة ، قبل مواجهة الفريق ضد ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المدرب رونالد كومان يطمح في الحصول على اللقب الأول له مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، وبكل تأكيد هو في أشد الحاجة لخدمات ميسي من أجل هذا الغرض.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن صدمة كبيرة تلقاها برشلونة، وذلك بعد عدم تواجد ميسي بحافلة الفريق المتوجهة لخوض المباراة.

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ويأتي ذلك بعدما تغيب صاحب الـ33 سنة، عن التدريبات الجماعية للفريق قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء.

وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول غياب ميسي عن المباراة، بعد استبداله في المواجهة الماضية في الدقيقة 65 بالدوري الإسباني ضد غرناطة.

وأكدت الصحيفة أن ميسي عانى من مشكلة في العضلة ذات الرأسين، ومع ذلك شارك في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، مع زميله رونالد أراوخو العائد من الإصابة ولكنه تغيب اليوم.

الموقف يبدو غامضًا حتى الآن، سواء بمشاركة ميسي من عدمها، في صدمة قوية لكومان بخصوص طموحاته نحو اللقب الأول.

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يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 6 في 21 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.