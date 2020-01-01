ميسي يغلق صفحة الماضي ويقابل كومان .. ولا يستبعد الاستمرار بعد نهاية عقده

مواجهة جديدة منتظرة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة ورونالد كومان المدير الفني للنادي الكتالوني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة سيخضع اليوم الأحد لفحوصات فيروس كورونا في منزله تمهيدًا لعودته لتدريبات الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيتواجد في تدريبات الغد وستكون تلك هي المواجهة الأولى بينه وبين رونالد كومان منذ أيام.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي لن يفكر في الماضي أو ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيضع كل تركيزه على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم المقبل، كما قال الأرجنتيني في مقابلته الحصرية مع جول.كوم يوم الجمعة.

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كما ذكرت الصحيفة أن ميسي لا يستبعد خيار الاستمرار في برشلونة لما بعد نهاية الموسم الجاري وانتهاء تعاقده.

وسيضع ميسي في اعتباره الاستماع للإدارة الجديدة عندما تأتي خلفًا لمجلس جوسيب ماريا بارتوميو الذي تنتهي فترته بنهاية الموسم الجاري.

وفي الوقت نفسه سيستمع ميسي للعروض التي سيحصل عليها في يناير المقبل، عندما يكون حرًا في التفاوض مع أي فريق آخر.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد طلب الرحيل هذا الصيف لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت بشكل قاطع، ليؤكد بعدها الأرجنتيني أنه مستمر لنهاية الموسم الجديد فقط لأنه لا يستطيع دفع الشرط الجزائي في عقده.