ميسي يغادر مصاباً وشكوك حول غيابه أمام خيتافي وإنتر

صدمة جديدة للبلوجرانا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

غادر ليونيل ميسي نجم برشلونة مباراة فريقه ضد فياريال، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

جاء ذلك بين شوطي اللقاء، حيث حل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه على حسابه.

وكان ميسي قد سقط خلال الشوط الأول ممسكاً بالعضلة الضامة، موقع إصابته التي أبعدته في بداية الموسم.

وانتهى هذا الشوط بتقدم الكتلان بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث صنع ليو الهدف الأول من ركنية لأنتوان جريزمان في الدقيقة السادسة، فيما أضاف أرتور ميلو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة.

على الناحية الأخرى قلص المخضرم سانتي كازورلا الفارق في الدقيقة 44، بعد تمريرة من إيبورا.

هذا وقد ذكر راديو كتالونيا أن البرغوث الأرجنتيني سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق ضد خيتافي، فيما استمرت التقارير لترجح غيابه ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا أيضاً.

يذكر أن ميسي كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2018-2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس.