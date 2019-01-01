ميسي يغادر مباراة فياريال وسط مخاوف تجدد إصابته

صدمة جديدة للبلوجرانا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

غادر ليونيل ميسي نجم برشلونة مباراة فريقه ضد فياريال، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

جاء ذلك بين شوطي اللقاء، حيث حل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه على حسابه.

وكان ميسي قد سقط خلال الشوط الأول ممسكاً بالعضلة الضامة، موقع إصابته التي أبعدته في بداية الموسم.

وانتهى هذا الشوط بتقدم الكتلان بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث صنع ليو الهدف الأول من ركنية لأنتوان جريزمان في الدقيقة السادسة، فيما أضاف أرتور ميلو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة.

على الناحية الأخرى قلص المخضرم سانتي كازورلا الفارق في الدقيقة 44، بعد تمريرة من إيبورا.

يذكر أن ميسي كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2018-2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس.