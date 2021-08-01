ميسي لن يعود إلى تدريبات برشلونة!

عودة ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة ستتأخر.

لن يعود ليونيل ميسي للتدرب مع برشلونة إلا في حالة واحدة.

عودة ميسي قائد وهداف برشلونة إلى تدريبات فريقه الآن مرهونة بتوقيعه على عقد جديد.

ما وضع ميسي الحالي مع برشلونة؟

حتى الآن الأرجنتيني ليونيل ميسي دون نادٍ؛ عقد ليو انتهى مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي ولم يُجدده بعد.

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من برشلونة فإن ميسي والنادي اتفقا على البنود الأساسية لتوقيع عقد جديد مدته 5 سنوات.

ممثلا ميسي والنادي القانونيين يعملان معًا على كافة التفاصيل لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.

لكن حتى الآن لم يوقع الطرفان العقد؛ نظرًا للضائقة المالية التي يعاني منها برشلونة؛ وتمنعه من تسجيل لاعبيه الجدد حتى التوصل لموازنة مصروفاته مع دخله وتقليص الرواتب.

متى يعود ميسي إلى تدريبات برشلونة؟

كان من المقرر أن ينضم ميسي إلى تحضيرات فريقه للموسم الجديد بداية من الإثنين 2 أغسطس مع باقي زملائه.

ومن المقرر أن ينضم زميل ميسي الجديد ومواطنه سيرخيو أجويرو غدًا إلى التدريبات.

ويقضي ليو عطلته الصيفية مع عائلته حاليًا بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا.

وبحسب التقارير الإسبانية فإن ميسي لن يشارك في تدريبات برشلونة ما لم يجدد عقده مع النادي.

مشاركة ليو في التدريبات حتى وإن لم يجدد "قانونية" لكنها مستبعدة في الوقت الحالي.

وسينطلق موسم برشلونة في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس باستضافة ريال سوسيداد.

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