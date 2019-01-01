ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بعد فك حظره ويشارك أمام البرازيل في السعودية

الليو يعود..

سيسجل ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، عودته مجددًا إلى المباريات الدولية رفقة منتخب بلاده، الأرجنتين، وذلك بعدما انتهت فترة إيقافه.

الأسطورة الأرجنتينية كان قد تعرض للإيقاف بعد نهاية كوبا أمريكا الماضية في البرازيل على خلفية وصفه لاتحاد أمريكا اللاتينية بالـ"فاسد" في أعقاب اعتراضه على التحكيم في مباراة تشيلي الترتيبية للمركز الثالث والرابع.

وغاب ميسي عن أربع مباريات دولية للمنتخب الأرجنتيني في الفترة الماضية بسبب هذا الإيقاف، ولكنه سيسجل عودته من جديد خلال التوقف الدولي المقبل.

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ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب البرازيل على الأراضي السعودية يوم 15 نوفمبر، قبل أن تُلاقي كتيبة سكالوني منتخب أوروجواي يوم 18 نوفمبر المقبل، وكلتا المباراتين على الصعيد الودي.

وبشكل عام، فإن مباراة أوروجواي كان من المرتب لها أن تكون يوم 19، ولكن تم تقديم الموعد.

سكالوني المدرب قد أعلن عن قائمة الأرجنتين، والتي تضم 27 لاعبًا، وشهدت أيضًا استمرار غياب ماورو إيكاردي رغم تألقه مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان مؤخرًا.

كما ضم المدرب الشاب، اللاعب نيكولاس جونزاليز، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألمانية مع شتوتجارت، ويُعد النجم الأول للشفابينس حاليًا بما يقدمه من عطاءات بتسجيله 6 أهداف حتى الآن.

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وفيما يلي أسماء القائمة كاملة:

حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن، خوان موسو، إيمليانو مارتينيز، استيبان أندرادا

خط الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيكلاس أوتاميندي، جيرمان بازيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكلاس تاليافيجو، نوهين بيريز، جويدو رودريجيز

منتصف الملعب: جيوفاني لي سيلسو، ليوناردو باريديس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي باول، ماركوس أرونا، روبيرتو بيريرا، لوكاس أكامبوس

خط الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، نيكولاس جونزاليز، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا