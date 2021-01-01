حذاء ميسي الذي كسر رقم بيليه يتحول لقطعة فنية من أجل الخير

لفتة طيبة من ليونيل ميسي قائد برشلونة لمحاربة سرطان الأطفال!

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة التبرع بالحذاء الخاص به الذي حطم به رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأكثر من سجل لنادٍ واحد.

جاء هذا التبرع ليدخل الحذاء في مزاد علني يتم تحويل كافة أرباحه لصالح محاربة سرطان الأطفال.

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ويتم عرض الحذاء في الوقت الحالي في متحف الفن الوطني في كتالونيا، على أن يقام المزاد في شهر أبريل المقبل.

وأكد ميسي أن هذا الحذاء يعني الكثير بالنسبة له، كونه كسر به رقم أحد الأساطير مثل بيليه، لكنه أصر على أن محاربة سرطان الأطفال أكثر أهمية.

وقال ميسي: "الوصول للهدف رقم 644 منحني الكثير من الفخر والمشاعر الطيبة، لكن الأهم أن نعطي شيئًا للمجتمع ولهؤلاء الأطفال الذين يحاربون من أجل صحتهم".

وأضاف معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع بالنسبة للأطفال: "أتمنى أن يكون ذلك المزاد في أبريل سببًا في زيادة الوعي حول تلك القضية".

وكان ميسي قد كسر الرقم القياسي الخاص ببيليه عندما سجل هدفه رقم 644 في شباك بلد الوليد على ملعب كامب نو في ديسمبر الماضي.