ميسي يعترف: التعافي من كورونا استغرق وقتًا أطول من الطبيعي!

ظهر نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، للمرة الأولى منذ تعافيه من فيروس كورونا، واعترف أنه تأخر في عملية التعافي والعودة مجددًا إلى كرة القدم.

ومنذ مطلع السنة الجديدة وأصيب ميسي بفيروس كورونا، ورغم تعافيه استبعده ماوريسو بوتشيتينو من مباراة ليون الماضية لعدم الجاهزية البدنية.

البرغوث ظهر للمرة الأولى إلى العلن وكتب منشورًا طويلًا على إنستجرام حول فترة الكورونا وتطلعاته للمرحلة المقبلة، مع إرفاقه لصورة له رفقة زوجته أنتونيلا.

ميسي قال "كما تعلمون، كنت مصابًا بكورونا وأردت أن أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها".

المنافسة تشتعل على تدريب يونايتد.. بوتشيتينو المفضل وتجاهل نصيحة رانجنيك!

كما أضاف "أخبركم أن الأمر استغرق وقتًا أطول مما كنت أعتقد أنني أحتاجه حتى أكون على ما يرام".

وواصل "ولكن أنا تعافيت والآن أتطلع إلى العودة للملاعب مرة أخرى، لقد كنت أتدرب بالفترة الماضية حتى أكون جاهزًا بنسبة 100%".

وأتم صاحب الـ33 عامًا بجملة مثيرة لجماهير باريس "هناك تحديات رائعة للغاية هذا العام وآمل أن نتمكن من رؤية بعضنا البعض مرة أخرى قريبًا جدًا".

التحدي الأهم لميسي بالفترة المقبلة سيكون في شهر فبراير، عندما يلتقي باريس مع ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي نهاية 2022، يستعد ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، وعينه على تحقيق ثاني ألقابه مع التانجو بعد لقب كوبا أمريكا التاريخي بالصيف الماضي.

ويلتقي باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل مع بريست في الدوري الفرنسي، والآمال تحدو الجماهير بعد منشور ميسي بأنه سيُزيِّن قائمة النادي العاصمي لهذه المباراة.